Статьи для агентства недвижимости

Нужен копирайтер/рерайтер, 5-10 статей на сайт в портфолио

Нужно:

- взять интервью текстом или по скайпу у риэлтора как продавали обьект (просто выслушать и записать рассказ)

- взять нужные картинки у риэлтора

- написать статью в портфолио на сайт с картинками

- возможно продолжение сотрудничества если все устроит