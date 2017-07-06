artem-p

Артем artem-p

 
35 летРоссия/Екатеринбург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
zevskiler11
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
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Ответственный заказчик,коммуникабельный! Оплата по делу! Рекомендую!
Быстро и без проблем!
Ответный отзыв
Nainglia
Ольга 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Статьи для агентства недвижимости
Очень приятный Заказчик. Адекватный и ответственный. Крайне рекомендую.
Все отлично! Работаем дальше.
Ответный отзыв