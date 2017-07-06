Для магазина электроники (Apple, Xiaomi, Samsung): [list][*]настроить аккаунт инстаграмм, привлечь клиентов[*]настроить таргет[*]-и т.д [/list]
- Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте realty.e1.ru. Оплата 100 рублей в час. Работы примерно на рабочий день.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
При входящем/исходящем звонке клиента проверяем задачи в этом клиенте и связанных с ним сделках. Если не одной задачи на сегодня нет ставим задачу в клиенте "Связаться с клиентом/создать сделку" на того пользователя на которого пришел звонок. Телефония ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Предлагаю следующую схему, можете предложить свою более оптимальную. -Выгружаем данные через api и хуки на наш сервер. -Преобразуем в нужный формат. -Синхронизируем с Google контакты -Синхронизируем iPhone c Google Имя контакта должно быть следующего вида: "Имя / Последняя сделка"Закрыт6 лет назад
По техническому задание от риелтора написать несколько текстов для объявлений по недвижимости. Пример нужного текста: https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_212.5_m_na_uchastke_11.8_sot._1065604281 Желателен опыт и примеры текстов.Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Нужен аккаунт с рейтингом чтобы разместить отзыв на flamp. Отзыв реальный, взят нашим журналистом у клиента по телефону.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Нужно выгружать статистику звонков по api или парсингом. В статистике видно с какого номера на какой звонят. В web-интерфейсе должна быть таблица по дням сколько новых звонков (с номеров с которым нам не звонили до этого) было на ...Закрыт6 лет назад
Есть объекты, по каждому быть несколько объявлений на сайтах и различные офлайн способы (растяжки, листовки и тд) на каждую такую точку касания мы выделяем отдельный номер, чтобы отслеживать звонки. нужно сделать систему для маркетолога, чтобы ...Закрыт6 лет назад
Нужен копирайтер/рерайтер, 5-10 статей на сайт в портфолио Нужно: - взять интервью текстом или по скайпу у риэлтора как продавали обьект (просто выслушать и записать рассказ) - взять нужные картинки у риэлтора - написать статью в портфолио на сайт ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Агенству недвижимости нужно разместить объявления об объектах. Фотографии предоставим. Нужно: - посмотреть как делают конкуренты; - выбрать лучшие фотографии; - написать или заказать качественный продающий текст; - разместить объявления на n1 и avito;Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад