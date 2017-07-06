Система статистики для агентства недвижимости

Есть объекты, по каждому быть несколько объявлений на сайтах и различные офлайн способы (растяжки, листовки и тд) на каждую такую точку касания мы выделяем отдельный номер, чтобы отслеживать звонки.

нужно сделать систему для маркетолога, чтобы отслеживать по каждой точке касания просмотры (парсинг сайтов или выгрузка статистики) и целевые звонки (новые номера, с которых до этого не звонили и они не в списке спама - тут можно данные получать по api или выгрузкой excel)

сейчас все сводится вручную либо с помощью формул в excel

бюджет не очень большой, поэтому можно разбить работу на этапы