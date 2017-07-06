Правка шаблона Imagecms

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка90 просмотров
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Здравствуйте ! Задача : Необходимо подправить шаблон imagecms – выводимый баннер на главной странице разделить на три части. 

Жду Ваших предложений по цене и срокам!

с ув!

6 лет назад
Vladimir8989
Владимир 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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