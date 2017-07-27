Плагин для Wordpress

Веб-программированиеЗавершен1 заявка125 просмотров
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Нужно написать плагин для Wordpress который можно выводить через шорткод. Сделать стилизированое окно входа в игстаграм которое сможеет проверять данные на правильность и сохранять их в виде отдельного типа поста.

Цену предлагайте ниже

WordPress
6 лет назад
petropavlikha
Петр 
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Serdnaley
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад
$20
2 дня
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