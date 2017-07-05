Вебсайт о здоровом образе жизни

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок195 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Весь контент для сайта и подробная спецификация уже готовы. 

• Установка и настройка Битрикса

• Разработка структуры и карты сайта

• Разработка дизайна сайта (на основе брендбука проекта)

• Размещение контента (страницы, статьи, иллюстрации, видео)

• Форма обратной связи

• Поиск по сайту

• Слайдер

• Навигация по сайту (вертикальное и горизонтальное меню)

• Статьи

• Размещение, воспроизведение видеороликов

• Авторизация / регистрация через социальные сети и электронную почту

• Интеграция виджетов социальных сетей (Like)

• ЧПУ (человеко-понятный УРЛ)

• Мобильная версия сайта

• Административная панель управления (режим для работы над содержимым сайта,

административный раздел для полнофункционального управления всем проектом)

• Техническая поддержка сайта: резервное копирование (раз в месяц), общение с хостером

6 лет назад
guest_14992687084157
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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