Вебсайт о здоровом образе жизни

Нужен человек для внесения правок на Wordpress Например: http://hepatitis-med.com/ - например настроить импорт курса валюты с с сайта цб увеличением его на 10%. Есть много подобных небольших правок на разных сайтах. Укажите цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Весь контент для сайта и подробная спецификация уже готовы.
• Установка и настройка Битрикса
• Разработка структуры и карты сайта
• Разработка дизайна сайта (на основе брендбука проекта)
• Размещение контента (страницы, статьи, иллюстрации, видео)
• Форма обратной связи
• Поиск по сайту
• Слайдер
• Навигация по сайту (вертикальное и горизонтальное меню)
• Статьи
• Размещение, воспроизведение видеороликов
• Авторизация / регистрация через социальные сети и электронную почту
• Интеграция виджетов социальных сетей (Like)
• ЧПУ (человеко-понятный УРЛ)
• Мобильная версия сайта
• Административная панель управления (режим для работы над содержимым сайта,
административный раздел для полнофункционального управления всем проектом)
• Техническая поддержка сайта: резервное копирование (раз в месяц), общение с хостером
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