Парсер с возможностью обходить блокировки

Нужен человек для внесения правок на Wordpress Например: http://hepatitis-med.com/ - например настроить импорт курса валюты с с сайта цб увеличением его на 10%. Есть много подобных небольших правок на разных сайтах. Укажите цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать html парсер карточки товара (основной не мобильной) с сайта 1688.com с возможностью обходить блокировки
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