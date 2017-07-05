Доработки на Битриксе

Есть сайт (услуги, не интернет-магазин) на hostcms. Нужно к этому сайту прикрутить личный кабинет. Его можно сделать как самописный и потом интегрировать в наш сайт, либо использовать встроенные функции hostcms. Сначала в кабинете нужно зарегистрироваться 1. Страница регистрации: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
вот сайт http://diamond-karat.com
1. меню перенести под слайдер.
2. упростить покупку товара, сделать в 1 клик.. - заказал, ввел имя и телефон и все
3. посмотреть что с каталогом, пример - http://diamond-karat.com/catalog/brillianty/
тут почему-то только 2 товара отображается, а на 2-ой странице уже больше.
4. слева на данной странице есть фильтр по цене, но там все перепутано местами.
5. сделать при клике на кнопку в меню - каталог продукции - чтобы открывались все товары со всех рубрик
это пока первая часть правок, сколько будет стоить эти 5 пунктов?
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