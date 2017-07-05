Доработки на Битриксе

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка116 просмотров
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вот сайт http://diamond-karat.com

1. меню перенести под слайдер.

2. упростить покупку  товара, сделать в 1 клик.. - заказал, ввел имя и телефон и все

3. посмотреть что с каталогом, пример - http://diamond-karat.com/catalog/brillianty/

тут почему-то только 2 товара отображается, а на 2-ой странице уже больше.

4. слева на данной странице есть фильтр по цене, но там все перепутано местами.

5. сделать при клике на кнопку в меню - каталог продукции - чтобы открывались все товары со всех рубрик

это пока первая часть правок, сколько будет стоить эти 5 пунктов?

6 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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