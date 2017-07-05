SharePoint доработка

Нужны доработки в SharePoint:

Настройка возможности фильтра задач по приоритету непосредственно в SharePoint`е пользователем

Настройка в блоке Обсуждения:

2.1 Возможность автоматической привязки Обсуждения к той задаче, из которой оно создается.

Сейчас: при добавлении обсуждения мы выбираем задачу вручную из всего множества

задач;

2.2 Возможность отображения Обсуждения в задаче при ее открытии, если оно есть. Сейчас: при

открытии задачи отображается только тема обсуждения, чтобы его открыть, нужно

дополнительно выбрать в меню соответствующее действие (Открыть/изменить);

2.3 Возможность фильтровать сотрудников при добавлении обсуждения, между которыми оно будет

проходить. Сейчас: обсуждение добавляется сразу для всех сотрудников.