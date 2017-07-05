Доработка телеграм бота

Бот автопродаж ключей, аккаунтов и.т.д на php.

Необходимо доработать его .

Установка времени резерва товара

Оплата Qiwi ваучеры

Оплата Bitcoin

Оплата яндекс деньги

Статистика продаж

Информация о всех проданных товарах

Создание новых кнопок в телеграм боте с произвольным названием и содержанием. (к примеру: "Прайс,Контакты,Правила")

Добавить 2 счетчика общего прихода денег с возможностью сброса до 0 и без сброса

Просмотр сколько рублей получено на каждый номер

Проверка на блокировку киви.

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Информер в Telegram

Телеграм Информатор

-Изменился баланс кошелька

-Кошелек заблокирован

-Кошелек недоступен.Причина

-Кошелек недоступен.Код ошибки

Имеет 2 настройки

Общий (бот) Токен на все номера киви

указывается ник на какой информировать.

Скидочные коды

qr коды

Предоплата+бронь