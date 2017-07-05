Доработка телеграм бота

Необходимо сделать "под ключ" landing page для 4-х товаров (направление - амулеты и талисманы). Ничего сверх-выдающегося не нужно, т.к. просто тестируется ниша. Как вариант - адаптировать какой-нибудь существующий лэндинг или развернуть на шаблоне с последующей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бот автопродаж ключей, аккаунтов и.т.д на php.
Необходимо доработать его .
Установка времени резерва товара
Оплата Qiwi ваучеры
Оплата Bitcoin
Оплата яндекс деньги
Статистика продаж
Информация о всех проданных товарах
Создание новых кнопок в телеграм боте с произвольным названием и содержанием. (к примеру: "Прайс,Контакты,Правила")
Добавить 2 счетчика общего прихода денег с возможностью сброса до 0 и без сброса
Просмотр сколько рублей получено на каждый номер
Проверка на блокировку киви.
обмен Qiwi на bitcoin,bitcoin на Qiwi,qiwi на яндекс,яндекс на Qiwi,bitcoin на яндекс деньги,яндекс деньги на bitcoin
Информер в Telegram
Телеграм Информатор
-Изменился баланс кошелька
-Кошелек заблокирован
-Кошелек недоступен.Причина
-Кошелек недоступен.Код ошибки
Имеет 2 настройки
Общий (бот) Токен на все номера киви
указывается ник на какой информировать.
Скидочные коды
qr коды
Предоплата+бронь
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