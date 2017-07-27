Сделать landing page

Смешанные чувства от совместного сотрудничества. Что было сделано хорошо: - предложен дизайн при отсутствии четкого ТЗ - сделано за 3 рабочих дня (вместо обещанных 5-7), хотя остаток время можно было потратить на исправление минусов. Что было сделано плохо: По факту я получил адаптированный шаблон, с которым должен был плотно поработать самостоятельно. Слабо представляю - как это может сделать человек без опыта в web-программировании. Первый конфликт с Виталием у нас случился, когда я справедливо заметил, что каждый товар должен быть представлен несколькими фотографиями, а не одной - что в общем-то логично. На что получил ответ, дословно: 'это не было указано в исходном задании. я все придумал, реализовал в лучшем виде за достаточно скромную оплату. какие ко мне притензии?' Потом мы сошлись на том, что Виталий все-таки сделает это, но при условии, что с главным банером и его адаптивностью я буду разбираться самостоятельно. Впрочем, даже эту его работу мне пришлось впоследствии переделывать, т.к. определенные вещи не работали корректно, а Виталий уже после завершения проекта ответил: 'Добрый день, Максим. не помню. но скорее всего это в админке не настраиваться. думаю эту штуку проще вырезать чем адаптировать.' Таким образом - не рассчитывайте на какую-нибудь мало-мальскую помощь после полной оплаты с вашей стороны. Если бы не было предоплаты с моей стороны, то я бы такую работу не принял бы и ждал исправлений. Как резюме: если вы готовы прописать все до последней буквы в ТЗ, то тогда да - можно порекомендовать Виталия. В противном случае - вам придется либо ему доплачивать, либо делать самому, либо искать нового фрилансера. Ну и лично мне не понравилось отношение: 'Я все сделал за скромную плату'. Я считаю, что если человек взялся за работу на определенных условиях, то они ровно такие, за которые он согласен работать. Считаешь что мало - не предлагай свою кандидатуру.