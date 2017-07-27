Сделать landing page

$90
Веб-программированиеЗавершен28 заявок275 просмотров
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Необходимо сделать "под ключ" landing page для 4-х товаров (направление - амулеты и талисманы). Ничего сверх-выдающегося не нужно, т.к. просто тестируется ниша. Как вариант - адаптировать какой-нибудь существующий лэндинг или развернуть на шаблоне с последующей адаптацией.

6 лет назад
orlandotem
Макс 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Luckas
Гамоля 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$90
5 дней
Смешанные чувства от совместного сотрудничества. Что было сделано хорошо: - предложен дизайн при отсутствии четкого ТЗ - сделано за 3 рабочих дня (вместо обещанных 5-7), хотя остаток время можно было потратить на исправление минусов. Что было сделано плохо: По факту я получил адаптированный шаблон, с которым должен был плотно поработать самостоятельно. Слабо представляю - как это может сделать человек без опыта в web-программировании. Первый конфликт с Виталием у нас случился, когда я справедливо заметил, что каждый товар должен быть представлен несколькими фотографиями, а не одной - что в общем-то логично. На что получил ответ, дословно: 'это не было указано в исходном задании. я все придумал, реализовал в лучшем виде за достаточно скромную оплату. какие ко мне притензии?' Потом мы сошлись на том, что Виталий все-таки сделает это, но при условии, что с главным банером и его адаптивностью я буду разбираться самостоятельно. Впрочем, даже эту его работу мне пришлось впоследствии переделывать, т.к. определенные вещи не работали корректно, а Виталий уже после завершения проекта ответил: 'Добрый день, Максим. не помню. но скорее всего это в админке не настраиваться. думаю эту штуку проще вырезать чем адаптировать.' Таким образом - не рассчитывайте на какую-нибудь мало-мальскую помощь после полной оплаты с вашей стороны. Если бы не было предоплаты с моей стороны, то я бы такую работу не принял бы и ждал исправлений. Как резюме: если вы готовы прописать все до последней буквы в ТЗ, то тогда да - можно порекомендовать Виталия. В противном случае - вам придется либо ему доплачивать, либо делать самому, либо искать нового фрилансера. Ну и лично мне не понравилось отношение: 'Я все сделал за скромную плату'. Я считаю, что если человек взялся за работу на определенных условиях, то они ровно такие, за которые он согласен работать. Считаешь что мало - не предлагай свою кандидатуру.
Человек за 90$ получил всего на всего адаптивный дизайн придуман под него и структурно законченный сайт при исходных данных несколько фото и 1 описание. На ответ о ТЗ получил отрицательный ответ, на что я ответил "мне надо понимать на что подписываюсь". Так как ТЗ не было, перед началом работы я, как профессионал своего дела, связался с заказчиком по скайпу попросил показать хотя бы примеры, которые ему нравятся, на что получил ответ "не знаю, нету". Говорю хорошо, пойдем смотреть. Больше часа ходил по потенциальным примерам с демонстрацией дисплея, ничего не скрывал. Нашел сайт по колонке сейчас популярной. Определили вместе, что это то что нужно. Ударили по рукам. Я вдохновился и проникся работой (было первое впечатление от проекта и заказчика положительное) и решил сделать поскорее. После того как показал, не понравился главный слайдер. Предоставил ему размеры, он сделал картинку, встало нормально. Говорит кнопка не того цвета, перекрасил. Потом говорит надо перенести надпись и кнопку. В ответ я сказал что есть удобный редактор где можно просто мышкой подвигать расположение надпили и кнопок. Дальше всплыл момент что оказывается надо несколько фото к 1 товару, на что я справедливо заметил - "это не было указано в исходном задании". У нас был сайт пример на котором мы и сошлись когда выбирали, там была просто общая галерея. Я предложил сделать так же. На что получил ответ с сарказмом - "на да, логично, покупатель сам разберется в общей галерее - как выглядит товар, который он собирается купить, а если непонятно чего - позвонит, не барин." Я предложил компромис - я сделаю эти несколько фото для товара, но подвигает надпись и кнопку на слайдере сам. Согласился. После переноса писал ему, узнавал как дела, может действительно надо в чем помочь. Уже после завершения и переноса ему на хост оказалось что на слайдер, которым я реализовал несколько фото, можно нажимать и всплывает изображение. На компьютере нормально, а на телефоне очень маленькое. Я искренне ответил то не делается это нажатием в админке. Я не несу ответственности за то, что я сделал бонусом и разработчик этого мини слайдера не адаптировал его под мобильный. Предложил удалить увеличение на мобильном, чтобы не мешало никому. Заказчик не ответил на это предложение, счел его за отчет чтобы ответить и оставил отзыв. Как резюме: Я сделал то, на что подписался. Не знаешь что хочешь - определись, не упрекай человека в том, что он должен был сделать то, чего ты и сам не знал. P.S. Требую удалить мои личные данные с сайта http://prntscr.com/g1alip
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