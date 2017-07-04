Переключение UPPOD плеера с FLASH на HTML5

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нужно сделать переключение UPPOD плеера с FLASH на HTML5 и отметку времени просмотра (на фильм, серия, сезон и т.д) чтоб можно было сохранять время просмотра и продолжить там где остановился.

пример: https://filmix.mehttp://seasonvar.ru

HTML
6 лет назад
bayronas
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад