Интеграция чат-бота по API с базой данных

Исходные данные:

1. Есть агрегатор товаров, который по API выдает наличие товара

2. Есть чат-бот в facebook messenger, из которого люди запрашивают те или иные товары (по фильтру)

3. Идет запрос в базу данных по API и на выходе выгружаются данные по товарам в чат-бот

Сам чат-бот реализуется на базе сервисов:

https://chatfuel.com

или

https://flowxo.com/

Все что нужно от программиста – связка сервиса чат-ботов по API с базой товаров.