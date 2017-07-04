Интеграция чат-бота по API с базой данных

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходные данные:
1. Есть агрегатор товаров, который по API выдает наличие товара
2. Есть чат-бот в facebook messenger, из которого люди запрашивают те или иные товары (по фильтру)
3. Идет запрос в базу данных по API и на выходе выгружаются данные по товарам в чат-бот
Сам чат-бот реализуется на базе сервисов:
или
Все что нужно от программиста – связка сервиса чат-ботов по API с базой товаров.
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