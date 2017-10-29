Web интерфейс для работы с бд

Добрый день, требуется разработать web приложение для учета логистики товара.

Для чего прога:

Есть Склад, из него везут в 12 магазинов товары, в каждом из магазинов есть свой мини-склад.

На главном складе добавляются товары в сам склад, далее выбранные загружаются в машину, с нее часть выгружается на складе магазина 1, часть на складе 2 и т.д. (а возможно на складе 4 товары добавляются в машину)

Соответственно примерный функционал:

Авторизация админа главного склада, добавление\удаление аккаунтов менеджеров на мини-складах

Приход товара на основной склад

Расход товара на автомобиль

Расход товара из автомобиля в мини-склад для менеджера мини-склада

Изменение статуса товара при расходе с мини-склада в магазин

Отображение количества товара в машине для возможности добавления в нее товаров с мини-склада

Сортировка , фильтрация и поиск по товарам

Печать документов при загрузке \ выгрузке товаров (в шаблон док-та подставляются выбранные товары)

Ведение лога манипуляций с товарами и о действиях менеджеров мини \ складов

Выгрузка в табличку =)

Дизайн и верстка:

Что то вроде таблицы со столбцами "Код" "Название" "Дата загрузки" "Место назначения" "Статус" (ну и еще с десяток)

Стандартный шаблон бутстрап и немного js для модалок и карусели

Подробное ТЗ составлю чуть позже, пока интересует цена

Так же будет дальнейшее наращивание функционала за отдельную плату, и другие работы по сайту с js

Срок 10-15 дней.