Нужно создать модуль для подсчета страниц на джумле 2.5

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Нужно создать модуль для подсчета страниц на джумле 2.5

Модуль должен четко и без ошибочно считать количество страниц в WORD документах формата: DOCX, DOC, RTF

Шрифт Times New Roman 14, 1.5 интервал (если в загружаемом файле стоят другие нормативы переводить в требуемые или учитывать их.

6 лет назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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