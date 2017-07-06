Всплывающий баннер по команде

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Страница http://deyneko.tv/project/inspirational_women/video, на котором ведется онлайн-трансляция (встроенный youtube плеер) необходимо реализовать показ баннера (блок с картинкой и ссылкой на сторонний ресурс) под центральным видеоблоком.

Баннер необходимо показывать по команде ведущего - ведущий, во время трансляции нажимает кнопку (кнопка может находиться на другой "секретной" странице или же на этой но эту кнопку может видеть и управлять только ведущий) и на странице трансляции, без перезагрузки страницы, под видео должен показаться баннер.

Система должна работать на моб, смартфонах, кроссбраузерно.

Механизм будет использоваться многоразово, поэтому реализацию желательно вынести в отдельный файл

Сроки - 06.07.2017 до 12.00

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТ! Оплата только после проверки выполненной работы.

Указываем стоимость работы иначе заявка автоматически отклоняется.

6 лет назад
Maxima911
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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