Нужно создать оффлайн-каталог

$9
Веб-программированиеЗакрыт20 заявок515 просмотров
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Нужно взять разные страницы на разных сайтах:

flexcentr.ru

flex-instrument.ru

flex-servis.ru

giraffe.flexcentr.ru

sibirskaya-raduga.ru

finist-mebel.ru

mebel-novisibirsk.ru

absk-group.ru

завод-модуль.рф

фабрика-техмастер.рф

tehmaster2008.ru

modulnsk.ru

eibenstock-centr.ru

tehnika-polirovki.ru

tonelli-snc.ru

viganomario.ru

nerli.ru

s.soloview.it

big-wipes.ru

fortiform.eu

fond-spasenie.ru

rus-kalendar.ru

g5s.ru

диваны.отличного-качества.рф

двери.отличного-качества.рф

рус-календарь.рф

liga-nsk.ru

mattex.biz

parolej.ru

vzlom.parolej.ru

zashita.parolej.ru

паролей.рф

взлом.паролей.рф

защита.паролей.рф

soloview.it

raduga-sib.ru

flex-sib.ru

vse-kalendari.ru

abf-sib.ru

ait21.ru

И создать онлайн-каталог чтобы всё корректно отображалось на локальном ПК при отключенном Интернете.

6 лет назад
SSoloview
Сергей 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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