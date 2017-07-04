Нужно создать оффлайн-каталог

Одностраничный сайт, с регистрацией и личным кабинетом. Админкой для администратора и онлайн чатом. Автоматическая и прямая система оплаты на кошельки яндекс и киви. Пример: http://o2proxy.com/ru/ Всё довольно просто. Бюджет не большой, у кого есть наработки, справится быстро. Если есть вопросы, ...