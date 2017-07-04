Настроить почту на домене и на лендинге

$17
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок141 просмотр
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Здравствуйте!Нужно решить 2 задачи:

1. Почта яндекс на домене перестала работать. При отправке приходит ошибка.

2. У лендинга нужно переписать по-человечески почтовый скрипт отправки заявок.Нужно сделать быстро.  Оплата - 1000 руб.

6 лет назад
SKNT
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад