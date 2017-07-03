Одностраничник с личным кабинетом и админкой.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок158 просмотров
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Одностраничный сайт, с регистрацией и личным кабинетом. Админкой для администратора и онлайн чатом.

Автоматическая и прямая система оплаты на кошельки яндекс и киви.

Пример: http://o2proxy.com/ru/

Всё довольно просто. Бюджет не большой, у кого есть наработки, справится быстро.

Если есть вопросы, пишите.

6 лет назад
validacc
41 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад