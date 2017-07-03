Сделать поправки на сайте.

$10
Веб-программированиеЗавершен7 заявок144 просмотра
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Здравствуйте.

Есть сайт на движке Joomla.

Надо убрать две формы контактные.

И поправить меню на сайте.

6 лет назад
godrasta
Смирнов 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Очень быстро выполнил задание по корректировке сайта. Буду заказывать еще. Спасибо.
Хороший заказчик, понятное задание, всегда на связи, оплата во время. Рекомендую!
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