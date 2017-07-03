Сделать поправки на сайте.

Задача. Написание скриптов, виджетов для АМОCRM Есть документация API Будет тестовое задание. Проектов много.
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Здравствуйте.
Есть сайт на движке Joomla.
Надо убрать две формы контактные.
И поправить меню на сайте.
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