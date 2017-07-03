Задача по БИТРИКС

Сайт tiu.ru Создан интернет магазин на сайте tiu.ru. Необходимо его настроить: 1) Прописать ключевые слова для поиска (поиск товара по категориям) 2. Распределение товаров по категориям 3. Добавить описание товара 4. Выбрать категорию в каталоге 5. Прописать торговые марки (производители) 6. Обновить общую ...
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Здравствуйте ! на данный момент задача такая. 1) Сделать везде на каждой странице лупу в поиске кликабельной и по назначению 2) После очистки кэша убрать пустые разделы после предыдущей выгрузке 1) Разобраться почему стоят на товарах артикулы а не наименование (причина в файле выгрузке, либо его переделывать в ручную либо писать скрипт для изминения значений (что бы артикул в названии был вместе с названием товара) 2) Поправить характеристики на товарах (сделать как на товарах Петровича)(эти характеристики выдает файл выгрузки и там их нет) 3) Вывести фильтр на выгруженные товары(программировать 6) Разобраться почему не все товары выгрузились(пометка возможно из за своевремменой не хватки места )
Жду ваших предложений по срокам и цене !
с ув!
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