Задача по БИТРИКС

Здравствуйте ! на данный момент задача такая. 1) Сделать везде на каждой странице лупу в поиске кликабельной и по назначению 2) После очистки кэша убрать пустые разделы после предыдущей выгрузке 1) Разобраться почему стоят на товарах артикулы а не наименование (причина в файле выгрузке, либо его переделывать в ручную либо писать скрипт для изминения значений (что бы артикул в названии был вместе с названием товара) 2) Поправить характеристики на товарах (сделать как на товарах Петровича)(эти характеристики выдает файл выгрузки и там их нет) 3) Вывести фильтр на выгруженные товары(программировать 6) Разобраться почему не все товары выгрузились(пометка возможно из за своевремменой не хватки места )

5) http://masterook.ru/

Жду ваших предложений по срокам и цене !

с ув!