Портирование игры на фейсбук

Текущий язык С++, Flash, больше информации в приложенном документе. Сложная архитектура проекта. Дедлайн всего месяц, и это очень мало, поэтому мы настроены работать с опытной, слаженной командой разработчиков, которые знают что к чему, а не пробуют это первый раз.

На выходе должно получиться работающее без багов приложение в фейсбуке, полностью на HTML5. Сразу после завершения этого проекта нужно будет сделать ещё портирование на iOS, Android, но это уже с отдельным бюджетом.