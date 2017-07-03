Минимальные правки сайт на Insales - срочно

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка187 просмотров
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Минимальные правки сайт на Insales - срочно

В основном стили

Есть ТЗ по запросу вышлю в скайп

Оплата по этапно по факту готовности каждого этапа

Сроки 2-3 часа, работы там я дума ещё меньше потому что по времени

Бюджет 800 рублей

Оставляйте ваш скайп

6 лет назад
redstike
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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