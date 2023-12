Поправить проблемы на wordpress сайте

Здравствуйте!

Есть сайт на вордпрессе, крайне корявый, но какой дали такой и есть :) был сделан давно, а потом еще и криво перенесен, в итоге на данный момент есть проблема с публикацией новых постов и страниц. Вместо кнопки publish есть кнопка submit for review. В принципе понятно что проблема с mysql, а конкретно с некорректно перенесенным столбцом ID в wp_posts, но если назначить ему primary key, он конфликтует с wp_postmeta где тоже есть primary key. В общем я в mysql не силен, может кто сталкивался с подобными проблемами и может помочь? Думаю что задача не сложная для тех кто разбирается. На данный момент выдает такие ошибки:

Notice: Trying to get property of non-object in /sites/adamsamsterdam.com/www/__newsite/wp-includes/post.php on line 5880

Notice: Trying to get property of non-object in /sites/adamsamsterdam.com/www/__newsite/wp-includes/post.php on line 5881

И так далее... все конечно не буду прикладывать, смысл понятен. Жду ваших предложений, буду очень признателен если кто поможет быстро и недорого решить эту задачу. Заранее спасибо.