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Доработки по сайту на opencart 2.1.0.2 – интернет магазин
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нужно произвести правки на сайте electric-wheels.ru
смотрите два файла во вложении.
правки внести нужно так чтобы ничего не сломалось и не отвалилось – сайт живой и рабочий. Также не появились новые ошибки при просмотре через – validator.w3.org/nu/?doc=...
Оплата поэтапно либо в конце
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