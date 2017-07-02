Доработки по сайту на opencart 2.1.0.2 – интернет магазин

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки122 просмотра
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нужно произвести правки на сайте electric-wheels.ru  

смотрите два файла во вложении. 

правки внести нужно так чтобы ничего не сломалось и не отвалилось – сайт живой и рабочий. Также не появились новые ошибки при просмотре через – validator.w3.org/nu/?doc=... 

Оплата поэтапно либо в конце

OpenCart
6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва