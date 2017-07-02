Сделать календарь(расписание) для WordPress

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Нужно реализовать следующий календарь мероприятий для сайта на WordPress.
Дизайн прикреплен.
Верстка элементов тоже есть, нужен именно программист.
Во первых будет разделение на утро, день и вечер. Также в каждом блоке может быть до 3-х занятий.
Далее есть разделение на событие и мероприятие, а также нужно чтобы была небольшая подсказка с информацией.
(Все на картинке отображено).
Нужно чтобы расписание редактировалось в админке.
Напишите пожалуйста стоимость такой работы и срок.
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