Необходим backend разработчик (Yii2) для работы над двумя проектами

Добрый день!

Ищу backend разработчика (Yii2) для доработки и развития двух сайтов. Первый сайт - интернет-магазин (сейчас идет наполнение контентом); второй сайт - агрегатор отдыха (готов к наполнению, но желательно оперативно расширить функционал). Оба сайта в предрелизной стадии, необходимо будет работать по следующим направлениям:

1. Правка найденных при эксплуатации багов

2. Доработка разграничения прав доступа

3. Расширение действующего функционала

Разработчика ищу с перспективой на постоянное сотрудничество, опыт на Yii2 желательно от 2-ух лет, умение легко читать и разбираться в чужом коде большой плюс. Работа с проектом только через GIT. Говнокод запрещен ))) В день примерно готовы загрузить (+/-) 4 часа. Все остальное по договоренности.