Перенос сайта на вордпресс.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт http://rocca.ru/ нужно его перенести на вордпресс. Перенести на вордпресс все вопросы и ответы.

Вопрос в виде записи, ответы в виде комментариев.

Сохранить url.

Выгрузить из базы: ник, адрес почты и номер кошелька и сумму на счету. Сделать надо как можно быстрей. Предлагайте свою цену и сроки.

6 лет назад
saybruk
Сергей 
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад