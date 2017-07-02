Перенос сайта на вордпресс.

Есть сайт http://rocca.ru/ нужно его перенести на вордпресс. Перенести на вордпресс все вопросы и ответы.

Вопрос в виде записи, ответы в виде комментариев.

Сохранить url.

Выгрузить из базы: ник, адрес почты и номер кошелька и сумму на счету. Сделать надо как можно быстрей. Предлагайте свою цену и сроки.