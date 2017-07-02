Требуется программа или веб-сервис для автоматического проставления ставок на сайтах букмекерских конторах marathonbet.com и pinnacle.com. Необходимая для выполнения ставок информация будет находиться в базе MongoDB, беттер должен на её основе совершить ставки по заданному алгоритму. Pinnacle.com имеет API, поэтому ...
Скачать список продуктов с ценами с интернет магазина - парсер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скачать ассортимент из интернет магазина- интересует только описание и цена - и результат в форме Excel таблицы.
В магазине порядка 400 позиций, нужны для маркетингового исследования около половины - порядка 1-2 часов работы вручную и порядка 5 минут парсером.
Пожалуйста учитывайте это при формировании цены.
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