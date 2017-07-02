Скачать список продуктов с ценами с интернет магазина - парсер

Нужно скачать ассортимент из интернет магазина- интересует только описание и цена - и результат в форме Excel таблицы.

В магазине порядка 400 позиций, нужны для маркетингового исследования около половины - порядка 1-2 часов работы вручную и порядка 5 минут парсером.

Пожалуйста учитывайте это при формировании цены.