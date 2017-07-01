Обновление HTML формы и вывод картинок на экран.

Задача №1.

Проблема с уже загруженными ранее картинками. Их шесть штук. Как только необходимо обновить какую либо из них, все остальные исчезают. То есть обновить можно, но только одну а картинка(-и), добавленная (-ые) ранее, просто стирается (-ются) из базы.

Задача №2.

Нужно что бы эти картинки выводились на экран по мере их наличия в базе синхронно с html кодом по типу if (имеется) { то echo "$Imge[''image1]"} ну, или что то в этом роде. А не как уменя - выводится циклом но в теле html, который ни куда не дивается.