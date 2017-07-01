Список городов

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок202 просмотра
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Здравствуйте.

Срочно требуется помощь PHP программиста нужно корректно переделать код в шаблоне, так что бы список городов, отображался, как я покажу. Города берутся из БД. 

Желательно что бы вы были на Укр. для быстрого денежного перевода. 

6 лет назад
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
15 дней назад