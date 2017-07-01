Тpeбуeтcя написaть cофт нa на Windows под ключ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Срочно требуется помощь PHP программиста нужно корректно переделать код в шаблоне, так что бы список городов, отображался, как я покажу. Города берутся из БД.
Желательно что бы вы были на Укр. для быстрого денежного перевода.
- Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, на сайте нужно сделать регистрацию, авторизацию, личный кабинет и возможность выхода из аккаунта. При регистрации нужно отправлять письмо человеку на почту, чтобы он ее подтвердил. В личном кабинете нужно указать статус человека (онлайн, оффлайн), ...Завершен6 лет назад
Необходимо создать лид-магнит и настроить на нём форму заказа. Это будет главная страница, которая продвинется по СЕО со временем (важно учесть при создании). Также будет много разных страниц благодарности и промежуточных "прокладок". Тема инфопродукта - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
В верху кнопочки для выбора языка Рос. Укр. Еng. по умолчанию Украинский. Поле - Имя. Сама форма имеет вид адаптированного под мобильные устройства скрипта, с полями где человек выбирает направление (и кнопка расширения формы для обратного билета ...Завершен6 лет назад
Есть готовая верстка интернет магазина Нужно натянуть Битрикс и настроить основные моменты: платёжный агрегатор, выгрузку товаров и ТД. Проект срочный, поэтому нужен прогер готовый приступить прямо сейчас. Оплата поэтапно либо в концеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- Завершен6 лет назад
Нужен парсер для myscore. Парсер должен получать список live.Желательно реализовать многопоточность.Завершен6 лет назад
Необходимо на сайте http://alco.narcosoyuz.ru связать все формы обратной связи со страницей http://alco.narcosoyuz.ru/thanks-page.html После заполнения всех данных и нажатия кнопки "Оставить заявку" человека должно перенаправлять на страницу спасибо. В идеале сделать чтобы после 7 секунд пребывания на странице "Спасибо" человека ...Завершен6 лет назад
Необходимо сделать функционал по отслеживанию посылок EMS через трек номер. Сайт на WordPress. На отдельной странице сделать форму для ввода трек-номера и капчу (лучше с простым математическим выражением, типа 2+4 = _). По нажатию на кнопку "Проверить", ...Завершен6 лет назад
Сейчас на сайте стоит выпадающее меню. При адаптации оно рассыпается. В меню 8 пунктов. Установленное меню должно: 1. При изменении размера перестраиваться в 2 ряда по 4 пункта. 2. Потом превращаться в кнопку меню, по клику которой должно ...Завершен6 лет назад