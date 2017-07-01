CSS правки wordpress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки137 просмотров
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На сайте Wordpress нужно сделать адаптивным главное меню.Тз скину заинтересованным.

WordPressCSS
6 лет назад
alexK31
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Дмитрий справился с задачей на отлично.Рекомендую!
Все ок!