Настройка CRM Clientbase.ru (знание sql/html)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка152 просмотра
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Требуется настроить CRM Clientbase.ru под нужны организации, оказывающей услуги для бизнеса.

Требуется сделать (тезисно):

 - настройка шаблонов печати;

 - настройка таблиц/подтаблиц;

 - настройка отчетов.

Обязателен опыт работы в данной crm.

HTML
6 лет назад
playmaker178
Андрей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад