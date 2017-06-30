Bitrix настроить минимальную сумму заказа на шаблоне Deluxe

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки174 просмотра
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Имеется магазин на Bitrix с установленным шаблоном Deluxe. Необходимо внести корректировки в корзину шаблона. Задать минимальную сумму заказа. При недостаточной сумме кнопка неактивна, пользователь видит сообщение о недостаточной сумме. 

Что-то вроде этого:

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Оформление заказа возможно после наполнения корзины на сумму более 1500 рублей.

 

 

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[/code]Рассматриваю кандидатов только с опытом на Bitrix. Перспективы дальнейшего сотрудничества

6 лет назад
swetoch
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад