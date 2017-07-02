PHP парсер

Веб-программированиеЗавершен3 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен парсер для myscore. Парсер должен получать список live.Желательно реализовать многопоточность.

PHP
6 лет назад
tarasK2362
Тарас 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
alexK31
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
6 лет назад
$12
1 день
Работой Алексея доволен.Все качественно и в срок.Рекомендую!