Прикpепить тoваpы и скрыть разделы в Интеpнет мaгазинe

www.termakva.ru/ в меню разделы Печи для бани Берёзка – Чугунные печи каменки для бани. В эти разделы нужно прикрепить товары(файл пришлю)+ скрыть разделы в меню.

товары загружены, их нужно просто прикрепить к соответствующим разделам.

Цена и сроки ?