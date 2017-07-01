Настройка модуля импорта на openczrt 1.5.6

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Здравствуйте.тз :

Модуль Диспетчер YML\XML v. 2.0

Не происходит импорт товаров, всё делаю по инструкции.

Цель модуля: импортировать товары, категории и производителе поставщика, идальнейшая настройка планировщика на обновление товаров на определённое время.

Вот несколько ссылок для импорта:

1. https://magazindp.prom.ua/yandex_market.xml?html_description=0&hash_tag=fece2fe3cc9fdfd396c6de24758b25e3&yandex_cpa=&group_ids=8926913%2C13225890%2C966529%2C8927003%2C960742%2C8927002%2C8926928%2C960783%2C8926906%2C8926985%2C8926892%2C8926921%2C960739%2C966532%2C960743%2C8927039%2C8927048%2C8927050&exclude_fields=&sales_notes=&product_ids=  (примерно3200 товаров поставщик я)

2. http://opt.10x10.com.ua/promua/promua_30-23-1.xml (поставщик 10)

3. http://tops.ua/yml_products_prom_opt.xml (поставщик топс)

4. http://td-stozhari.prom.ua/yandex_market.xml?html_description=0&hash_tag=8f0fe9adefcf1e3ad3a0b3c0a80f14bf&yandex_cpa=&group_ids=&exclude_fields=&sales_notes=&product_ids= (поставщиксто)

 

По окончанию работы необходима инструкция по устранению ошибок.

6 лет назад
guest_14956949601974
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад