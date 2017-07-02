Joomla / HTML Доработать формы под "Персональные данные"

Здравствуйте! Нам нужно сайт bananagym.ru и все его html лендинги доработать под новый закон о персональных данных

1. - заменить текст о персональных данных на сайте, на тот что во вложении.

http://www.bananagym.ru/soglashenie. Чтобы ссылка со всех форм на персональные данные именно обновленные шли, а не старые.

- http://www.bananagym.ru/probnoe-poseshhenie

2. Чтобы ссылка со всех форм на персональные данные именно обновленные шли, а не старые.

- http://www.bananagym.ru/probnoe-poseshhenie

http://prntscr.com/fqc2yy

http://www.bananagym.ru/gruppovye-zanyatiya

http://www.bananagym.ru/trenazhernyj-zal-2

http://www.bananagym.ru/funktsionalnyj-trening

http://www.bananagym.ru/stretch

http://www.bananagym.ru/shkola-aerobiki

http://www.bananagym.ru/joga

http://www.bananagym.ru/shkola-pilatese

Везде надо добавить вот такую надпись и галочкой чтобы ставили согласие на это.

http://prntscr.com/fqc3ez

http://prntscr.com/fqc3bn

4. Лендинги:

http://www.bananagym.ru/newsezon/

http://www.bananagym.ru/utro_fitness_karta/

http://personal.bananagym.ru/

http://personal.bananagym.ru/

В них есть значок и галочка на обработку персональных данных, однако надо чтобы "Подтверждение на обработку персональных данных" было написано именно со словом ПЕРСОНАЛЬНЫХ и во-вторых чтобы при нажатии на эту надпись всплывало окно- что мы под этим имеем ввиду. А что мы имеем в виду во вложении текст или как у нас на странице сделано "Пробная тренировка" http://prntscr.com/fqc3a3

5. Сделать значок инстаграмма и ссылку на страницу инстаграмм на сайте - инстаргамм бананы https://www.instagram.com/bananagym_club/

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