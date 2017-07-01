Здpaвствуйте. Tребуетcя внести прaвки нa cайт artemosaico.ru: - Пpикpутить пoиск по произвoдителю, пo назвaнию плитки, пo apтикулу пpоизводитeля - Mикpoразмeткa организации - Микpopазметка коллекции - Слайдep Пoлный спиcок https://docs.google.com/document/d/1occt4o8p2YA8pPlvhSAvBPPsk62VRBZ1wQyzpKYqqrA/edit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать небольшую админку на фреймвёрке Laravel желательно > =5.2.
что требуется:
- Регистрация пользователей администратором (группы admin/viewer), выпадающая форма логина.
- 2 страницы с выборкой из SQL базы (MySQL), 3 типа сортировки, pagination, фильры (2 типа), поиск.
- 2 страницы с графиками (диаграммами) разных типов по выборкам из MySQL базы.
- Возможность распечатки страницы.
При оформлении использовать - material design CSS, минималистичный дизайн.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Интeрнeт мaгазин нa движке CS CART (база, бeз модификaций) Heобходимa дорaбoткa мультиязычноcти. В бaзe CS CART, еcли два языкa, но этo выглядит: site.com/ru/ и site.com/uk/ Нам надо что бы: 1 глaвный язык caйтa – pусский, при выбope был кaк: прoсто site.com/ (site.com/tovar) 2 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно проконсультировать за отзыв или небольшую сумму. Есть сайт с платными подписками на каналы (в личном кабинете пару видов подписок, можно нажать кнопку Купить). Добавил на страницы счётчик (сайт сделан по технологии Single Page Application, в связи ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Hужнo пеpeнеcти товары c сайта www.mirmoek.by/ Tовaры должны быть c фото, oписaниeм и ценoй, aртикул. Товар нужно пеpeнеcти на плaтформу Мегaгрупп.Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Задача №1. Проблема с уже загруженными ранее картинками. Их шесть штук. Как только необходимо обновить какую либо из них, все остальные исчезают. То есть обновить можно, но только одну а картинка(-и), добавленная (-ые) ранее, просто ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
[url=http://www.termakva.ru/]www.termakva.ru/[/url] в меню разделы Печи для бани Берёзка – Чугунные печи каменки для бани. В эти разделы нужно прикрепить товары(файл пришлю)+ скрыть разделы в меню. товары загружены, их нужно просто прикрепить к соответствующим разделам. Цена и сроки ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нам нужно сайт bananagym.ru и все его html лендинги доработать под новый закон о персональных данных 1. - заменить текст о персональных данных на сайте, на тот что во вложении. [url=http://www.bananagym.ru/soglashenie]http://www.bananagym.ru/soglashenie[/url]. Чтобы ссылка со всех форм на персональные данные ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Необходимо создать landing page для нескольких товаров(мягкие игрушки). На данный момент игрушки 2,но планируется расширение ассортимента. Landing page должна быть с админкой, уникальным дизайном и адаптирована под все виды устройств. Более подробно после Вашего отклика. Жду Ваших ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте.тз : Модуль Диспетчер YML\XML v. 2.0 Не происходит импорт товаров, всё делаю по инструкции. Цель модуля: импортировать товары, категории и производителе поставщика, идальнейшая настройка планировщика на обновление товаров на определённое время. Вот несколько ссылок для импорта: 1. [url=https://magazindp.prom.ua/yandex_market.xml?html_description=0&hash_tag=fece2fe3cc9fdfd396c6de24758b25e3&yandex_cpa=&group_ids=8926913%2C13225890%2C966529%2C8927003%2C960742%2C8927002%2C8926928%2C960783%2C8926906%2C8926985%2C8926892%2C8926921%2C960739%2C966532%2C960743%2C8927039%2C8927048%2C8927050&exclude_fields=&sales_notes=&product_ids=]https://magazindp.prom.ua/yandex_market.xml?html_description=0&hash_tag=fece2fe3cc9fdfd396c6de24758b25e3&yandex_cpa=&group_ids=8926913%2C13225890%2C966529%2C8927003%2C960742%2C8927002%2C8926928%2C960783%2C8926906%2C8926985%2C8926892%2C8926921%2C960739%2C966532%2C960743%2C8927039%2C8927048%2C8927050&exclude_fields=&sales_notes=&product_ids=[/url] (примерно3200 товаров поставщик я) 2. [url=http://opt.10x10.com.ua/promua/promua_30-23-1.xml]http://opt.10x10.com.ua/promua/promua_30-23-1.xml[/url] (поставщик ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Срочно требуется помощь PHP программиста нужно корректно переделать код в шаблоне, так что бы список городов, отображался, как я покажу. Города берутся из БД. Желательно что бы вы были на Укр. для быстрого денежного перевода.Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад