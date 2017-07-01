Визуaлизaция дaнных Highcharts.com + пaрсер данных

Здравствуйте! Нам нужно сайт bananagym.ru и все его html лендинги доработать под новый закон о персональных данных 1. - заменить текст о персональных данных на сайте, на тот что во вложении. [url=http://www.bananagym.ru/soglashenie]http://www.bananagym.ru/soglashenie[/url]. Чтобы ссылка со всех форм на персональные данные ...