Сделать один нестандартный функционал для WP

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Описываю следующую задачу:Для сайта коттеджного поселка действующего будем делать новый сайт.Хотим сделать его на WP так как по большей части он будет информационный.Но тут нужен один функционал не стандартный.карта поселка.Количество участков известно.Карта есть в кореле - и потом будет нарисована в дизайне.Задача сделать ее кликабельную и информационную1. Показать свободные и проданные участки2. При свободном участке показать данные - площадь - стоимость - есть дом на участке или нет - Если есть дом, то из какого материала.  Схематично изобразили все на прототипе

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
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