Парсинг страницы (консольный python 2.7 / php)

Описываю следующую задачу:Для сайта коттеджного поселка действующего будем делать новый сайт.Хотим сделать его на WP так как по большей части он будет информационный.Но тут нужен один функционал не стандартный.карта поселка.Количество участков известно.Карта есть в кореле ...