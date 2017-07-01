Парсинг страницы (консольный python 2.7 / php)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок291 просмотр
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Скрипт должен уметь:

1. Зайти на страницу https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=showCompetitors&geo=0&phrase=ford

2. Получить данные для каждого объявления:

   - Заголовок объявления

   - Текст объявления

   - Данные по ссылке "Адрес и телефон"

   - Ссылка на сайт

   - Регионы показа

3. Сохранить все данные в tab-separated plain text

Крайне желательно обойтись без нестандартных библиотек, пользуясь тем, что идет вместе с языком. Предпочтительней python.

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ВАЖНО: Предоплат нет. Оплачивается только полностью выполненная работа. Возможна безопасная сделка.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

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PHPPython
6 лет назад
egenius
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Hambir
Руслан 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$6
1 день
Руслан с задачей не справился, пришлось в срочном порядке искать нового исполнителя.
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