Hambir

Руслан Hambir

 
35 летУкраина/Одесса
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Парсер любой сложности. Web программирование.
Отзывы заказчиков
egenius
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$6
2 балла
7 лет назад
Парсинг страницы (консольный python 2.7 / php)
Руслан с задачей не справился, пришлось в срочном порядке искать нового исполнителя.