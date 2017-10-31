Настройка функционала под новый дизайн сайта

Веб-программированиеЗавершен5 заявок205 просмотров
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В прошлом этапе натягивали дизайн на сайт,теперь нужно настроить функционал под новый дизайн.Сайт написан на html,движок-самописный.Так же нужно переписать код,т.к. он писался очень давно.Более детально написано в тз.

Дизайн сайта
6 лет назад
Iluha-Pot
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tommy_inf
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$100
10 дней
Всегда приятно писать хороший отзыв о человеке,который делает все на 200%.Артем 2 раз доказывает,что он лучший из лучших(хотя ни в одном топе его нет),выручая меня повторно.Не буду сильно затягивать,скажу так:если вам нужен программист,на которого можно положиться-обращайтесь к Артему,для него нет невыполнимых задач.Все на высшем уровне!Спасибо Артему)
С момента нашего первого знакомства да и вообще моей первой работой с Ильей, я достаточно много набрался опыта в работе касательно различных областей верстки и программирования. Так вот по сути за старт моей работы я могу быть полностью благодарен Илье, а на данный момент также спасибо за работу, очень рад сотрудничать далее. Постановка задачи хорошая, оплата моментальная, с коммуникацией никаких проблем. 10/10 - рекомендую!
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