Настройка функционала под новый дизайн сайта

С момента нашего первого знакомства да и вообще моей первой работой с Ильей, я достаточно много набрался опыта в работе касательно различных областей верстки и программирования. Так вот по сути за старт моей работы я могу быть полностью благодарен Илье, а на данный момент также спасибо за работу, очень рад сотрудничать далее. Постановка задачи хорошая, оплата моментальная, с коммуникацией никаких проблем. 10/10 - рекомендую!