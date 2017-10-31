Настройка функционала под новый дизайн сайта

Требуется программа или веб-сервис для автоматического проставления ставок на сайтах букмекерских конторах marathonbet.com и pinnacle.com. Необходимая для выполнения ставок информация будет находиться в базе MongoDB, беттер должен на её основе совершить ставки по заданному алгоритму. Pinnacle.com имеет API, поэтому ...
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В прошлом этапе натягивали дизайн на сайт,теперь нужно настроить функционал под новый дизайн.Сайт написан на html,движок-самописный.Так же нужно переписать код,т.к. он писался очень давно.Более детально написано в тз.
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