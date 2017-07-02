Дизайн и верстка

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок230 просмотров
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нужно поменять дизайн сайта и сделать потом верстку. жду предложений.

6 лет назад
flyperru
53 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sunpool1
26 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$40
16 дней
работу выполнил не до конца. мало опыта видимо(
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