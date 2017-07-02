Дизайн и верстка

Нужно настроить с нуля варонку, CRM и все скрипты для тренингана [url=https://getcourse.ru/]GetCourse[/url]. Возможно также в дальнейшем понадобится помощь по поддержанию всего в актуальном состянии. Требования – опыт работы с платформой [url=https://getcourse.ru/]GetCourse[/url],в идеале иметь свои настроенные тренинги, или дать ...