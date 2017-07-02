Шаблoн на зeнoпостepe

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Добрый день  

для сайта www.farpost.ru  

Нужен постер одного и того же объявления в раздел Недвижимость – г. все доступные города – проекты домов // то есть объявление одно и тоже должно поститься на доску по разным городам – раздел не меняется//////в будущем и в другие разделы понадобится – пока что не надо   

1. 50 штук бесплатных для начала (лимит сайта) //////в светлом будущем больше, в том числе и платных понадобится размещать   

2. По времени не знаю, скорее всего есть ограничения, желательно постить раз в 2 минуты с рандомным интервалом   

3. Подтверждать не надо, модерация бывает ручная после публикации объявления   

4. Прокси пока что нет, не могу знать как пойдет   

5. Публикации должны быть из моей существующей учетной записи   

Мне уже делали шаблон, он работал. Но сайт меняет несколько раз в год дизайн и шаблон перестает работать.  

Важно чтобы при постинге проверялось – если в данном городе возможность бесплатной публикации – если нет то объявление сохрянялось как черновик

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
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