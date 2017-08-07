Доделать дизайн сайта на DLE

Веб-программированиеЗавершен2 заявки185 просмотров
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Имеется недоделанный сайт на DLE. Требуется довести до ума внешний вид и добавить в функционал сайта калькулятор и форму обратной связи. Дизайн адаптивный в виде лендинга.

По срокам исполнения, как я считаю, что "прямым рукам" займет не много.

От Вас жду сумму.

Если работа понравится, то буду сотрудничать на долгосрочной перспективе.

Дизайн сайта
6 лет назад
QIWI24
46 летГрузия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
sergey89d
Сергей 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$50
3 дня
Сделал задание.
Оплату предоставил.