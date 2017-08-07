Доделать дизайн сайта на DLE

Имеется недоделанный сайт на DLE. Требуется довести до ума внешний вид и добавить в функционал сайта калькулятор и форму обратной связи. Дизайн адаптивный в виде лендинга.

По срокам исполнения, как я считаю, что "прямым рукам" займет не много.

От Вас жду сумму.

Если работа понравится, то буду сотрудничать на долгосрочной перспективе.