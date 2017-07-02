Парсeр цeн яндекc мapкетa для oпeнкаpта

Хочу сделать поиск для сайта на HTML файлах (с подключением через .htaccess PHP). Прошу поделиться кодом страницы поиска и строки поиска для встраивания в страницы скрипта поиска Elasticsearch. Сайт пока не сделал, хостинг не выкупил, ...
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