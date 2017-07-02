Разработать плагин корзины для WooCommerce

Разработать плагин добавления товаров в корзину.

Основная часть экрана занимает календарь, в котором отображаются дни завтра + 2 недели (до конца 2й недели). к пример, если сегодня Вторник 27.06, в календаре должны отображаться со Среды + 2 недели и до конца недели, т.е. с 28.06 по 16.07

Каждый день календаря должен иметь 2 drop зоны с заголовком 10-14 и 18-21 - время доставки.

Как только товар добавлен на какое-либо время, должна быть возможность увеличить количество добавленных товаров (+ и -).

1. Выбор из из списка.

Пользователь выбирает из списка товаров нужный и переносит на конкретное время доставки.

2. Бандлы товаров.

Есть готовые наборы товаров. Минимально можно заказать B1 бандлов. Пользователь должен перенести иконку бандла на конкретное время, когда ему должны сделать доставку. Если бандлов одного типа добавлено на одну неделю меньше заданного B1 значения, на экране выводится сообщение об ошибке (предусмотреть функция для последующей доработки). Бандлов больше 1. Обработка количества должна работать для каждого отдельно. Если кол-во добавленных одинаковых бандлов превышает B1, должна действовать скидка - предусмотреть функцию обработчик для последующей настройки.

3. Специальное предложение

Такой товар можно добавить не ранее, чем за 2 дня. Добавить товар можно только лишь на Пн/Ср/Пт (должна быть возможность убрать ограничение). Т.е. ближайшие Пн/Ср/Пт, но не ранее 2 дней до доставки. Должна быть возможность проверить в коде, что кол-во добавленных специальных предложений за период времени (за неделю, к примеру) не менее, чем и т.д.

Как только пользователь добавил товар на какое-то время, это время становится временем по-умолчанию. Оно выделяется цветом и текстом. При нажатии на любой товар или бандл оно попадает во время по-умолчанию

В коде должны быть такие обработчики:

1. Может ли товар быть добавлен в конкретные день и время. принимает корзину, день, время, продукт, категория продукта.

2. Обработчик - товар добавлен, в котором можно будет пересчитать скидку (возможность сохранить скидку в корзине, вывести информацию на экран)