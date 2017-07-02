Доработка проекта (PHP/SQL/html)

Нужно написать сниппет, который будет брать дочерние элементы ресурса на котором он размещен. И будет выводить на страницу их и их дочерние элементы как на картинке [url=http://take.ms/Pgr1B]take.ms/Pgr1B[/url]. Изображения прикрепляются к верхним дочерним элементам через TV параметры. Справа от картинок ...